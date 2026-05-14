習近平主席、北京でトランプ米大統領と会談

中国の習近平国家主席は5月14日午前、北京市内の人民大会堂で中国を公式訪問中のトランプ米大統領と会談しました。

習主席は、「中国は中米関係の安定した健全かつ持続可能な発展に尽力している。私とトランプ大統領は、『中国と米国の建設的な戦略的安定関係』の構築を中米関係の新たな位置づけとすることに賛同している。このことは、今後3年間ないしさらに長い期間の中米関係に戦略的な指針を提供することになる」と強調しました。



習主席はさらに、「中米の経済貿易関係の本質は互恵とウィンウィンであり、意見の相違や摩擦に直面した際には平等な協議が唯一の正しい選択だ」と述べた上で、「中国の開放の扉はますます大きく開かれていく一方だ」と説明し、米国企業が中国の改革開放に深く参与し、中国との互恵協力を強めることに歓迎の意を示しました。



習主席は台湾問題について、台湾問題は中米関係の中で最も重要な問題だとし、「『台湾独立』と台湾海峡の平和は水と火のように相容れない。台湾海峡の平和と安定を守ることは中米双方の最大公約数だ。米国は台湾問題を処理するにあたって、慎重の上にも慎重を期さねばならない」と強調しました。



トランプ大統領は「習主席と共に、意思疎通と協力を強め、意見の相違を適切に解決し、史上最良の米中関係を築き、両国のより麗しい未来を切り開くことを望む」「米中は世界で最も重要で、最も強い国だ。米中の協力により、両国のため、そして世界のために多くの大きなこと、良いことをするのができる」と述べました。

両首脳は中東情勢やウクライナ危機、朝鮮半島など重要な国際および地域の問題についても意見を交換しました。（提供/CGTN Japanese）