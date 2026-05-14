土屋太鳳、“第二の故郷”能登との交流続く 月1通い「少しずつでも歩めたら」
俳優の土屋太鳳が14日、神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムで行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）みんなで冒険へ！出発イベントに登壇。主演ドラマをきっかけに交流が続く、石川・能登への思いを明かした。
【写真】さらツヤ黒髪で美しく手を降る土屋太鳳
今作に登場する新キャラクター・パンタンの声を演じる土屋は、アンパンマンの声を長年演じてきた戸田恵子とは、自身が主演を務めたNHK連続テレビ小説『まれ』（2015年）以来の仲。『まれ』では、石川・能登が舞台となっていた。
今作では「出発」がテーマになっていることにちなみ、最近新たにはじめたことについてトーク。土屋は「第二の故郷のような場所がありまして」と切り出し、「石川県の能登という場所なんですけど、住んでいる方々と新しいことができないかということで、今年から1ヶ月に1回行って、話したり、考えたり」と告白。「4月は能登のお掃除をしたりできているので、今後も少しずつでも歩めたらいいなと思っています」と笑顔で語った。
『アンパンマン』は、昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー。1988年にテレビアニメがスタートし、翌89年に劇場版第1作が公開され、本作は37作目となる。
イベントにはほかに、戸田、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）、ドリーミングが登場した。
【写真】さらツヤ黒髪で美しく手を降る土屋太鳳
今作に登場する新キャラクター・パンタンの声を演じる土屋は、アンパンマンの声を長年演じてきた戸田恵子とは、自身が主演を務めたNHK連続テレビ小説『まれ』（2015年）以来の仲。『まれ』では、石川・能登が舞台となっていた。
『アンパンマン』は、昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー。1988年にテレビアニメがスタートし、翌89年に劇場版第1作が公開され、本作は37作目となる。
イベントにはほかに、戸田、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）、ドリーミングが登場した。