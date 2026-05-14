猫たちの遊びとケンカの見分け方3選

猫たちの遊びは激しく、一見するとケンカをしているようにも見えます。ただ遊んでいるだけならいいのですが、ケンカだと心配ですよね。遊びとケンカはどのように見分けたらいいのでしょうか？

1.唸ったり大きな声を出しているかどうか

猫たちが遊んでいるときは、激しくじゃれ合っていても声をあまり出しません。反対に、ケンカをしているときは「ウーッ」「シャーッ」「フーッ」などという唸り声や威嚇の声が聞こえます。

2.どちらかが一方的に攻撃しているかどうか

遊んでいるだけの場合は、攻撃と反撃が交互に入れ替わることが多いです。この場合は、力加減をしており、爪は出さず、噛みついたとしても甘噛みなので、ケガをすることはほとんどありません。

しかし、ケンカに発展すると、どちらかが一方的に相手に攻撃をします。本気で噛みつくこともあります。逃げているのに追いかけたり、降参してお腹を見せているのに攻撃を続けるときは危険です。

3.興奮しすぎたり緊張している様子があるかないか

猫たちがじゃれ合っているときは興奮状態にありますが、ケンカになってしまったときは瞳孔が開いたり体の毛を逆立てたりして、興奮しすぎたり、緊張している様子が見られます。

猫のケンカを放置すると危険なサイン

猫同士のケンカといっても、すぐに収束する場合は見守っていて大丈夫でしょう。しかし、長く続きそうだったり攻撃性が強い場合は猫たちがケガをする恐れがあります。

ケガをしなくても仲が悪いことでストレスを抱えてしまったり、その後の猫同士の関係が悪化してしまうこともあります。

猫のケンカをやめさせる際の注意点

猫たちが本気でケンカを始めたら、ケガをする恐れがあります。ただ、そこで飼い主さんが割って入っても、今度は飼い主さんがケガをしてしまうでしょう。

猫のケンカの仲裁は慎重に。段ボールやバスタオルなど視界を遮ることのできるものでお互いの姿を見えなくしたり、おもちゃで気を引くという方法でやめさせます。相手から目を離させ、他のことに気をそらすという方法が有効です。また、手を叩くなどして音をたてるのも、効果があります。

このとき、大声を出して叱るのはやめましょう。大きな声を出すと猫に恐怖心を与えてしまうだけです。

まとめ

猫たちには仲良く過ごしてもらいたいものですが、性格やそのときの状況でケンカに発展してしまうこともあります。

日頃から猫同士の適切な距離感を保ってあげることも大切です。猫がひとりになりたいときに安心して隠れられる場所を確保したり、運動ができるスペースを用意するなど環境を整えましょう。

お互いを無理に近づかせようとするのではなく、猫たちにまかせて見守ってあげてくださいね。