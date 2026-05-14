韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）は2026年5月13日、ロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、自動ボールストライク（ABS）チャレンジに消極的な理由について「年俸とチーム内での地位」に起因しているとの見解を示した。

「キム・ヘソンは毎試合自分の価値を証明しなければならない立場だ」

ABSチャレンジは今季から大リーグに導入されたシステムで、人間の球審のストライクゾーン判定に対して、投手、捕手、打者それぞれが、チャレンジを要求することができる。1試合でチャレンジできるのは、各チーム2回までで、チャレンジに成功すれば権利はそのまま維持でき、失敗するごとに権利を1回失う。

「スターニュース」は、キムが13日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦で、ABSチャレンジを躊躇したと指摘。「『これが年俸の差か！』キム・ヘソン、周囲を気にして2度もABSの使用を躊躇→イ・ジョンフは堂々と判定の覆しを勝ち取った」とのタイトルで記事化した。

同メディアが指摘したのは、2回の第1打席だ。キムは空振り三振に終わったが、記事では初球と2球目のシンカーに言及。「肉眼で見ても明らかにストライクゾーンを外れた『ボール』だった。しかし、審判の手は容赦なく上がった。キム・ヘソンは動揺した様子を見せたが、結局チャレンジのサインを送ることはできなかった」とした。

そして、キムとは対照的に、この日、イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）がABSチャレンジを成功させたことに触れ、ABSチャレンジを巡る両者の「積極性」の違いについて検証した。

記事では、両者の違いについて「結局のところ両選手の年俸と、それに伴うチーム内での地位に起因している」とし、こう続けた。

「イ・ジョンフはチームと6年総額1億1300万ドルという超大型契約を結んで加入した。チームの確固たる主力選手として持つ心理的な余裕が、判定に堂々と立ち向かう根拠となった。一方、3年総額1250万ドルでドジャースに入団したキム・ヘソンは、毎試合自分の価値を証明しなければならない立場だ。年俸で約4.5倍の格差は、そのままチーム内での発言権や、監督の顔色をうかがうことにつながる心理的プレッシャーとなっている」

ロバーツ監督「あの状況でチャレンジしたのはよくなかった」

同メディアは、キムが4月13日のテキサス・レンジャーズ戦で犯した「判断ミス」に言及した。

「9番・ショート」でスタメン出場したキムは、3回の1打席でABSチャレンジを要求したが、失敗に終わった。チームはキムの打席前までに1回失敗しており、キムのチャレンジ失敗により、この試合で使用できるチャレンジ権利を失った。

米メディアの報道によると、デーブ・ロバーツ監督（53）は試合後、キムの「ミス」について、「あの状況でチャレンジしたのはよくなかった」と苦言を呈したという。キムは翌14日の試合でスタメンから外れた。

このような経緯もあり、キムがABSチャレンジを躊躇したことに関して、「ロバーツ監督からの公然たる叱責を受けた『トラウマ』が足を引っ張ったように見えた」とした。

今季、マイナーリーグで開幕を迎えたキムは、4月6日に大リーグに昇格。ここまで31試合に出場し、打率.268、1本塁打、8打点を記録し、出塁率と長打率を合わせたOPSは.696となっている。

一方の大リーグ3年目のイは、開幕からライトのレギュラーとして出場し、打率.265、2本塁打、14打点、OPS.685を記録している。