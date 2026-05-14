レンタカーに押し入り、シンガー・ソングライターのビヨンセの未発表音源が収められたハードディスクを盗み出した男に対し、禁錮2年およびその後3年間の保護観察処分の判決が下された。



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ジョージア州アトランタで2025年7月、ビヨンセの「カウボーイ・カーター」ツアーが同市に到着した際に事件は発生した。男は車両への侵入や不法侵入などの罪を認めている。捜査当局によると、エヴァンスは無差別に車両を狙ったものとみられている。



ビヨンセの振付師であるクリストファー・グラント氏とダンサーのディアンドレ・ブルーが借りていたジープ・ワゴニアは後部ガラスが割られた状態で発見され、荷物が持ち去られていた。ハードディスクを含む盗品は現在も回収されていない。



フルトン郡地方検事局がBBCに伝えたところによると、男は2026年5月12日に法廷で司法取引に応じたという。エヴァンスは2025年8月に逮捕されて以来、勾留が続いている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）