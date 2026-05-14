女優の吉岡里帆(33)が14日、3年ぶりにドラマ主演することを報告した。



【写真】久しぶりの主演 物思いにふける姿も美しい

吉岡はインスタグラムで「2027年1月期 NHKドラマ10『デンジャラス』3年ぶりにドラマ主演をさせて頂きます」と投稿。文豪谷崎潤一郎の長編「細雪」を題材にし、「『細雪』のモデルとなった重子を通して、危険で艶かしく、愛と欲望に狂っていく家族の物語。原作は桐野夏生さん、脚本は長田育恵さん、お姉ちゃんに中村ゆりさん、谷崎潤一郎にオダギリジョー さんと最高のチームとなりました。一丸となって本気で面白いドラマを届けるので、来年冬ぜひご覧頂けたら #谷崎潤一郎 #デンジャラス」と視聴を呼びかけた。



NHKによると、あらすじは以下の通り。「大阪・船場の資産家令嬢、重子(吉岡里帆)と松子(中村ゆり)は、まるで月と太陽のように対照的な姉妹。明るく華やかな松子に対し、重子は楚々(そそ)として控えめ。だが、重子は気づいていた。自らの心の内に、怪物のような自分がいることを。昭和2年。重子と松子は、ある男と出会う。それは官能的な小説を書く『危険な男』、谷崎潤一郎(オダギリジョー)であった。ダンスホールで谷崎と踊ることになる姉妹。そこで、重子は確信してしまう。『この世でただ一人、この人だけは、本当の私を見抜いてくれる』と―」。来年1月からNHK総合で全10話で放送予定。



ファンから「久しぶりの里帆ちゃんの主演作楽しみです 勝負作どんな里帆ちゃんが見れるのか、今から待ちきれません！」「デンジャラスな里帆ちゃん、楽しみです」などと期待の声が続々と届き、物思いにふけるような写真に「夕焼け?!朝焼け?!を見て思いにふける里帆ちゃん 気になる」との声も見られた。



（よろず～ニュース編集部）