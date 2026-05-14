¡Ø¥æ¡¼¡¦¥é¥¤¥¯¡¦¥ß¡¼¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡ÙÆüËÜ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸ºîÉÊ¤Î¥µ¥Ó¤Î¼å¤µ¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#48
¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#48
¡ØÎø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ù»¨¤ÊÅ¾Ä´¤ÎÌµÍý¤ä¤ê´¶¤âº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ø¥ë¥×¡ª¡Ù¡Ê1965Ç¯8·î6ÆüÈ¯Çä¡Ëª
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¢£¡Ø¥æ¡¼¡¦¥é¥¤¥¯¡¦¥ß¡¼¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ù
¡¡º£²ó¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯¡Ö¥»¥Ã¥È´¶¡×¤Î¤¢¤ë2¶Ê¤ò¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥àBÌÌ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥æ¡¼¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿Ä¹¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Î¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤¹¤ë2¶Ê¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬ºî¤ê¡¢²Î¤¦¤³¤Î¶Ê¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤¢¤¡¥µ¥Ó¤¬¼å¤¤¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»îÄ°¥ê¥ó¥¯ºÆÀ¸»þ´Ö¡Ö0:53¡×¤«¤é¤¬¡¢ÆüËÜ¿ÍÅª´¶³Ð¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥µ¥Ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç»îÄ°¤¹¤ë¡Û
¡¡»ä¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢ÍÎ³Ú¤ËÈæ¤Ù¤ÆË®³Ú¡¢J¥Ý¥Ã¥×¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö¥µ¥Ó¤¢¤ê¤¡×¤Î²»³Ú¤À¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¶Ê¤Ï¡¢°ìÍÍ¤Ë¥µ¥Ó¤¬¼å¤¤¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÊÅö»þ¤Î¡Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¡¡±¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤º¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¢¤ë¥¨¥ì¥Ô¤Ï¡Ø¥¶¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ó¥Õ¥©¥¢¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¸¥ç¥ó¤¬±éÁÕ¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÍèÆü¸ø±é¤Î¤È¤¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¡¢¥¸¥ç¥ó¤Î¶á¤¯¤Ë¥ª¥ë¥¬¥ó¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë¶ÉÃÆ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡£
¢£¡Ø¥Æ¥ë¡¦¥ß¡¼¡¦¥Û¥ï¥Ã¥È¡¦¥æ¡¼¡¦¥·¡¼¡Ù
¡¡¤Þ¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Ä¹¤¤¡£
¡Ö²¿¤¬¸«¤¨¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¡¢¸ª¼Ö¤·¤ÆÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤Ë¿Æ¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÈà½÷¤Ë¡ÖÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¡¢²¿¤¬¸«¤¨¤ë¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤ÃË¤Î²Î¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤ÃË¤À¤è¡×¤È¡¢¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³É÷¤ËÅú¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Á°ºî¡Ø¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥»¡¼¥ë¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¥Û¥ï¥Ã¥È¡¦¥æ¡¼¡¦¥¢¡¼¡¦¥É¥¥¡¼¥¤¥ó¥°¡ÙÆ±ÍÍ¡¢²¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ì¯¤Ë¹¥¤¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¶Ê¤À¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤Ë¶Å¤ê»Ï¤á¤¿Èà¤é¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¡¼¤¬¡ÖG¡×¤Ç¡¢¥³¡¼¥É¤Ï¡ÖG¡¦C¡¦D¡×¤Î¼çÍ×3ÏÂ²»¤·¤«»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¤â¤Ã¤È¤âÃÆ¤¸ì¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¥½¥ó¥°¡×¤«¤â¡£¤³¤Î¶Ê¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤·¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ï¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ó¤ÎºÇ¸å¤Î¡Ö¢ö¥Æ¥ë¡¦¥ß¡¼¡¦¥Û¥ï¥Ã¥È¡¦¥æ¡¼¡¦¥·¡¼¡×¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤À¤±¥¡¼¤¬¡ÖC¡×¤ËÅ¾Ä´¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¶þ»Ø¤ÎÊÑÂÖÅ¾Ä´¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤³¤Î¶Ê¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤âÃÆ¤¸ì¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤âÊÑÂÖÅ¾Ä´¤Ê¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¥½¥ó¥°¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÆ¤¸ì¤ê¤·¤¿¤é²¿¤¬¸«¤¨¤¿¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤«¤éºÇ¿·¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤âÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¼ç¤ÊÃø¼Ô¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982-1991¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¡×¡ÖÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë 1966¡¾2023¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î¹¥É¾Ï¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯1980-1985¡×¡¢ºÇ¿·´©¡ÖÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤²»³Ú1975¡Á¡×¤ÏÂç¹¥É¾¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£