高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニングやレクチャーを実施する

日本サッカー協会（JFA）は5月14日、今月21日から24日にかけて開催される「2026ナショナルトレセンU-14 1回目」の参加メンバー48人を発表した。

会場は千葉県にある高円宮記念JFA夢フィールドで行われる。

トレセンの目的は、個の育成の充実を図る高いレベルの指導・環境を提供し、選手同士の刺激から得たものを自チームに還元することにある。また、指導者へのJFAの発信機会としても重要視されている。

本施策では、より多くの選手に質の高いトレーニング機会を与えるため、年間4回の開催を予定。「世界」を基準に抽出された「日本サッカーの課題」から各年代に応じたテーマを設定し、その課題を克服するためのトレーニングマッチやレクチャーを行っている。

今回の1回目に続き、2回目は時之栖スポーツセンター、3回目はJヴィレッジ、4回目は再び高円宮記念JFA夢フィールドでの実施が予定されている。スポーツ振興くじ助成金を受けて実施される今活動を通じて、次代を担う逸材たちの強化が進められる。（FOOTBALL ZONE編集部）