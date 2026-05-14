『風、薫る』呼び出されたりんと直美たちは… 第35回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第35回（15日）の場面カットが公開されている。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
前回は、直美（上坂樹里）が藤田（坂口涼太郎）に伝えた提案が通り、丸山（若林時英）の治療は順調に進み始める。一方で、気持ちが晴れないまま帰宅したりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）と再会する。
今回は、和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）の入院が決まり、病院内にただならぬ緊張感が走る。千佳子の手術を成功させようと病院中で準備をするが…。そんな中、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が多田（筒井道隆）、今井（古川雄大）らに呼び出される。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
前回は、直美（上坂樹里）が藤田（坂口涼太郎）に伝えた提案が通り、丸山（若林時英）の治療は順調に進み始める。一方で、気持ちが晴れないまま帰宅したりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）と再会する。
今回は、和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）の入院が決まり、病院内にただならぬ緊張感が走る。千佳子の手術を成功させようと病院中で準備をするが…。そんな中、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が多田（筒井道隆）、今井（古川雄大）らに呼び出される。