Travis Japan宮近海斗＆中村海人＆吉澤閑也、モニュメントバレー“立ち入り禁止区域””に潜入 スピリチュアル体験で自分自身と向き合う
7人組グループ・Travis Japanによるトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、現在ディズニープラスにて独占配信中。あす15日午後4時から配信予定のEpisode5より「あらすじ」と「先行カット」3点が解禁された。
【動画】無邪気にアメリカを満喫するChaka＆Umi＆Shizu
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2Teamに分かれて旅をすることに。
Team Aの宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、吉澤閑也（Shizu）はキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅へ。そして、Team Bの七五三掛龍也（Shime）、松田元太（Genta）、松倉海斗（Machu）は歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅へ、それぞれ出発。最終目的地、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう――。
Episode 5では、Team A：Chaka、Umi、Shizuの3人が、ユタ州からアリゾナ州に広がる広大な砂漠地帯で、ナバホ族にとっての聖地でもある、モニュメントバレーに到着。ここは、西部劇映画をはじめ、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』や『フォレスト・ガンプ』など、数々の名作映画のロケ地にもなっており、ネイティブアメリカン文化と圧巻の大自然を感じることができるスポット。壮大な景観を前にテンションも上がる3人は、ナバホ族の現地ガイドと共に、聖地を回る旅へ。
そして、普段は入ることのできない“立ち入り禁止区域”にも潜入。さらに3人は、乗馬体験に加え、スピリチュアルな瞑想（めいそう）を体験することに。街の喧騒から離れ、大地の息吹を体感しながら、彼らは自分自身と向き合うこととなる――。
【動画】無邪気にアメリカを満喫するChaka＆Umi＆Shizu
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2Teamに分かれて旅をすることに。
Episode 5では、Team A：Chaka、Umi、Shizuの3人が、ユタ州からアリゾナ州に広がる広大な砂漠地帯で、ナバホ族にとっての聖地でもある、モニュメントバレーに到着。ここは、西部劇映画をはじめ、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』や『フォレスト・ガンプ』など、数々の名作映画のロケ地にもなっており、ネイティブアメリカン文化と圧巻の大自然を感じることができるスポット。壮大な景観を前にテンションも上がる3人は、ナバホ族の現地ガイドと共に、聖地を回る旅へ。
そして、普段は入ることのできない“立ち入り禁止区域”にも潜入。さらに3人は、乗馬体験に加え、スピリチュアルな瞑想（めいそう）を体験することに。街の喧騒から離れ、大地の息吹を体感しながら、彼らは自分自身と向き合うこととなる――。