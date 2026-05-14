浜崎あゆみ、腹筋にくっきり“縦ライン” 驚異の肉体美に絶賛の嵐「身体がどんどん進化してる」「ほっそー」
歌手の浜崎あゆみ（47）が13日、自身のインスタグラムを更新。引き締まったウエストを大胆に見せたオフショットを公開し、ファンから歓喜の声が集まっている。
【別カット】「身体がどんどん進化してる」年齢を感じさせない浜崎あゆみの“ほっそり”ウエスト
浜崎は「昇降する物が多すぎて脚がえらいことなってます 助けて下さい笑」とユーモアたっぷりにつづり、ライブの練習中と思われるショットを複数枚アップ。ウエスト部分が大胆に見えるトップスをまとい、膝立ちをしながら腕をしなやかに上げた妖艶な姿を披露した。
さらに、セットを活かした躍動感あふれるショットでは、引き締まったウエストにくっきりと刻まれた「腹筋の縦ライン」を披露。47歳とは思えない驚異的なボディラインでファンを圧倒している。
また、投稿の後半には、スタッフと談笑するリラックスしたオフショットも公開。自然体な笑顔を見せつつ、私服からのぞく艶やかなデコルテや美バストを惜しげもなく披露しており、ストイックな姿と大人の色気が同居するショットとなっていた。
この投稿に、ファンからは「素敵なスタイル」「腹筋ヤバすぎる」「鍛えてるお腹綺麗 スタイル憧れる」「ほっそー」「あゆの身体がどんどん進化してるぅ」などと、美ボディを絶賛する声が寄せられている。
【別カット】「身体がどんどん進化してる」年齢を感じさせない浜崎あゆみの“ほっそり”ウエスト
浜崎は「昇降する物が多すぎて脚がえらいことなってます 助けて下さい笑」とユーモアたっぷりにつづり、ライブの練習中と思われるショットを複数枚アップ。ウエスト部分が大胆に見えるトップスをまとい、膝立ちをしながら腕をしなやかに上げた妖艶な姿を披露した。
また、投稿の後半には、スタッフと談笑するリラックスしたオフショットも公開。自然体な笑顔を見せつつ、私服からのぞく艶やかなデコルテや美バストを惜しげもなく披露しており、ストイックな姿と大人の色気が同居するショットとなっていた。
この投稿に、ファンからは「素敵なスタイル」「腹筋ヤバすぎる」「鍛えてるお腹綺麗 スタイル憧れる」「ほっそー」「あゆの身体がどんどん進化してるぅ」などと、美ボディを絶賛する声が寄せられている。