◇MLB ドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合後にインタビューに応じ、7回無失点と圧巻の投球を披露した大谷翔平選手について大絶賛しました。

まずロバーツ監督は、大谷選手のこの日の投球を振り返り「積極的にファストボールで攻めていた。ストレートは本当によかった。かなり伸びがあったし、99マイル近い球もたくさん出ていて、打者を圧倒していたと思う。アラエスは彼に対してかなりよい打席を送っていたけど、それ以外は今夜のショウヘイは、ほぼ支配的な投球だったと思うよ」と称賛しました。

また7回まで続投させたことについて、投手専念の場合はより長いイニングを投げさせる意識があると明かし、「(この日)もし打者としても出場していたなら、交代させていたと思う。ただ、今回は打っていなかったし、この登板前にも少し長めの休養があった。それに次の登板までにもおそらく余裕がある。だから、そのあたりも含めた計算の一部という感じだね」と語りました。

そして防御率を始め、メジャー全体でも際立つ成績を収めている今季。ロバーツ監督はその活躍に「彼は球界最高の投手になろうとしているんだ。そして今まさに、それを実現している最中だと思うよ。準備の部分にものすごく集中しているのが分かるし、もちろん登板日にはその成果をしっかり実行に移している」と再度絶賛しました。

そしてマウンドに立つときの集中力の高さを指摘し、「前からずっと言っているけど、彼は投げている時は別人なんだ。それに、彼自身サイ・ヤング賞を獲りたいと思っているはずだよ。そしてそれは2026年のドジャースにとっても大きな助けになる。だから、彼がマウンドにいる時は、ある意味こちらは自由にやらせている感じなんだ。完全に自分の世界に入っている。それはよいことだよ。マウンドを降りる時の姿を見ても分かるけど、本当に攻めている状態なんだ」と異次元の活躍をみせる大谷選手に対し言葉を尽くして称えました。