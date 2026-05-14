MORE STARが、新曲「WITH KAWAII論」を5月13日に配信リリースし、あわせてMVも公開。また、本楽曲が8月26日に両A面で発売される1stシングルCDの表題曲に決定したことが発表された。

（関連：【映像あり】MORE STAR、1stシングルCD表題曲「WITH KAWAII論」MV）

本楽曲は、グループコンセプトである“WITH KAWAII（あなたと一緒に）”を体現し、ファンと一緒に“KAWAII”を見つけ、創っていく楽曲となっている。ルールや運命さえも自分の力で前向きに変えていけるというポジティブなメッセージを込めた、キャッチーで中毒性のあるメロディが特徴だ。

MVでは、白衣姿のメンバーたちが“KAWAII”を研究するユニークな世界観が描かれている。特徴的なダンスに加え、メンバーそれぞれの魅力が詰め込まれた映像作品に仕上がった。

なお、7月7日に豊洲PITにて開催されるMORE STARの1stワンマンライブは、現在プレイガイド最速先行が受付中となっている。最新情報は公式SNSへ。

（文＝リアルサウンド編集部）