【あすから】チョン・ヘイン、不死身の“新人類”に 韓国ドラマ『コネクト』、テレビ初放送＜キャスト・あらすじ＞
俳優のチョン・ヘインが主演する韓国ドラマ『コネクト』（全6話）が、あす15日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週金曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）
【動画】韓国ドラマ『コネクト』メイキング特別映像
同作はWEB漫画が原作で三池崇史監督が初めて韓国ドラマを演出した話題作。自己治癒能力を持つ主人公が、奪われ移植された自らの目を通じて連続殺人犯と視覚を共有する異色のミステリースリラーとなっている。
チョン・ヘインが、臓器売買組織に誘拐され、目を奪われてしまった不死身の新人類『コネクト』のハ・ドンスを演じ、奪われた目と人生を取り戻すため、あらゆる手を使って連続殺人犯を追い続ける姿を描く。
■あらすじ
正体を隠して生きなければならない孤独なドンスは、作曲した曲を配信サイトにアップして、世間の人々とコミュニケーションを図るのが唯一の楽しみだった。ある日、臓器ハンターに拉致され、平凡に生きたいという望みがぶち壊され、片方の目まで失う。それ以降ドンスは、自分の目が移植された人物と視覚がつながり始めるが、「この人が殺人犯だ」と気づき、奪われた目を取り戻すために殺人犯を追いながら、物語が繰り広げられるミステリースリラー。
■キャスト
チョン・ヘイン、コ・ギョンピョ、キム・ヘジュン、キム・レハほか
■スタッフ
脚本：NAKA雅MURA、ホ・ダム
監督：三池崇史（『十三人の刺客』『藁の楯』）
■制作
スタジオドラゴン
【動画】韓国ドラマ『コネクト』メイキング特別映像
同作はWEB漫画が原作で三池崇史監督が初めて韓国ドラマを演出した話題作。自己治癒能力を持つ主人公が、奪われ移植された自らの目を通じて連続殺人犯と視覚を共有する異色のミステリースリラーとなっている。
■あらすじ
正体を隠して生きなければならない孤独なドンスは、作曲した曲を配信サイトにアップして、世間の人々とコミュニケーションを図るのが唯一の楽しみだった。ある日、臓器ハンターに拉致され、平凡に生きたいという望みがぶち壊され、片方の目まで失う。それ以降ドンスは、自分の目が移植された人物と視覚がつながり始めるが、「この人が殺人犯だ」と気づき、奪われた目を取り戻すために殺人犯を追いながら、物語が繰り広げられるミステリースリラー。
■キャスト
チョン・ヘイン、コ・ギョンピョ、キム・ヘジュン、キム・レハほか
■スタッフ
脚本：NAKA雅MURA、ホ・ダム
監督：三池崇史（『十三人の刺客』『藁の楯』）
■制作
スタジオドラゴン