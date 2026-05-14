国内男子ゴルフシニアツアーのリョーマゴルフ日高村オープンは１５日から２日間、高知・日高村のグリーンフィールＧＣ（シニアの部＝６８０７ヤード、女子プロの部＝６２２７ヤード、ともにパー７２）で行われる。

男子シニアと女子レギュラーのプロが同時戦う独自の競技形式で開催。シニアから尾崎直道、片山晋呉、宮本勝昌、谷口徹、伊沢利光、藤田寛之、元プロ野球選手から男子プロの大久保博元、松坂大輔氏が主催者推薦で参戦。女子は堀奈津佳、成田美寿々、服部真夕、川崎志穂らが出場する。

主催者推薦で出場するプロ野球・前巨人監督の原辰徳氏は１４日、プロアマ戦に出場し、女子プロの堀奈津佳とともにラウンドした。２０１３年以降は優勝から遠ざかる堀と会話を重ね「アスリートは希望や喜びを感じながらやるけど、どこか不安との戦いや前に進もうとする多少の苦しみというかね、そういうものは私も野球をやってた中で彼女とお話をして、少しアドバイスもできたかな」と明かした。

初日は小林正則、今野康晴、松田鈴英と同組で回る。原氏は「たくさんギャラリーの方がお見えになって、少しでも喜んでもらえればいいなと思いますし、自分の中ではベストを尽くして、大いに頑張りたいなと思います。特に野球選手出身者が松坂くんとデーブ（大久保）もいますし、３人スクラムで頑張りたいと思います」と意気込んだ。