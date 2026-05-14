◆パ・リーグ 楽天３―０オリックス（１４日・楽天モバイル）

オリックスは打線が５安打無得点とつながりを欠き、今季７度目の完封負けを喫した。直近４試合ででの３敗は全てシャットアウト負け。相手先発・ウレーニャに対して４番の太田以外、８人の左打者を先発に並べた岸田護監督は「相性だったりで（オーダーを）組んでいくけど、ちょっと今は我慢のしどころかも…」と言葉を絞り出した。

「そういう時期も必ず来るとは思っていますのでね…。粘り強くやるしかない。打つべき人が、レギュラー陣が打ってもらえるように、我慢強くやっていくしかない」と指揮官。この日３三振に倒れるなど、１６打席連続無安打と苦しむシーモアに対しては「今日は調子が悪そうでしたね。また話はしてみます」と言及した。

先発の２１３センチ右腕・ジェリーは、来日ワーストの３回８安打３失点で２敗目。岸田監督は「要所のところでちょっと甘く入った。こういう日も当然ある。次に期待します」と話した。この日は投打がかみ合わなかったが、チームは貯金８の首位をキープ。１５日からのロッテ３連戦（ＺＯＺＯ）で立て直せば、何の問題もない。