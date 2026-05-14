登録者数90万超美人YouTuber、透明感溢れる新ヘア披露「可愛さ増し増し」「肌が明るく見える」の声
【モデルプレス＝2026/05/14】人気YouTuber・になにが5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアカラーを公開した。
【写真】登録者数90万超YouTuber「美しすぎてため息」透明感溢れる新ヘア
になには「髪色変えた」と記し、ヘアサロンと思われる場所で撮影したソロショットを投稿。柔らかく透き通るようなブラウンにカラーチェンジした姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「肌が明るく見える」「透明感爆発してる」「甘めで可愛さ増し増し」「美しすぎてため息出ちゃう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数90万超YouTuber「美しすぎてため息」透明感溢れる新ヘア
◆になに、新ヘアカラー披露
になには「髪色変えた」と記し、ヘアサロンと思われる場所で撮影したソロショットを投稿。柔らかく透き通るようなブラウンにカラーチェンジした姿を披露している。
◆になにの投稿に「甘めで可愛さ増し増し」の声
この投稿に、ファンからは「肌が明るく見える」「透明感爆発してる」「甘めで可愛さ増し増し」「美しすぎてため息出ちゃう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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