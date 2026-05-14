マクドナルド、ご当地グルメの新作バーガー５種を発売 北海道･名古屋･博多･金沢の味を再現 / Lサイズより大きい「グランドサイズ」のポテト･ドリンクも登場

日本マクドナルドは5月20日から、日本各地の名物グルメをイメージした期間限定メニューを全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で発売する。販売期間は6月中旬までを予定している。

今回登場するのは、「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」のバーガー3種に加え、朝マック限定「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」、サイドメニュー「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」の全5商品。発売に先立ちメディア試食会が開催された。以下、価格はすべて税込表記。

「ご当地マック」全５種のラインアップを画像で見る

〈北海道じゃがチーズてりやき〉

「北海道じゃがチーズてりやき」は、「てりやきマックバーガー」に北海道産じゃがいもを使用したポテトフィリングとホワイトチェダーチーズを合わせた商品。クリーミーなコクとバターのまろやかな味わいが特徴だ。価格は単品490円から、バリューセット790円から。

朝マック限定の「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」も用意し、単品410円から販売する。

＜朝マック＞北海道じゃがチーズ てりやきマフィン

〈名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン〉

「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」は、黒胡椒を効かせた鶏もも肉の一枚肉と甘辛ソースを組み合わせ、名古屋名物「手羽先」の味わいをイメージした一品。黒胡椒の香りと辛み、たっぷりのソースでパンチのある味わい。

価格は単品490円から、バリューセット790円から。

名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン

〈博多明太バターてりやき〉

「博多明太バターてりやき」は、「てりやきマックバーガー」に博多明太バターマヨソースとチェダーチーズを合わせた商品。明太子のピリッとした風味とバターのコクでやみつき感のある味わい。価格は単品490円から、バリューセット790円から。

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〈シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味〉

サイドメニューでは、「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」が登場。金沢名物の「黒カレー」をイメージし、スパイスの香りでクセになる味わいに仕上げた。ポテト単品価格・バリューセット価格にそれぞれ＋50円で購入できる。

シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味

〈Lサイズよりも大きいグランドサイズが登場〉

「グランドサイズ」のポテトとドリンクも再登場する。ドリンクはMサイズの約2倍、ポテトはMサイズの約1.7倍の容量で、Lサイズよりも大きいサイズとなる。グランドサイズのドリンクは単品440円から、ポテトは単品490円から。

バリューセットにプラス200円でドリンクとポテトをグランドサイズに変更できる「グランドセット」も販売する。「グランドサイズ」の販売期間も5月20日から6月中旬までを予定している。

グランドセット