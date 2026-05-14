１４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比６４．６５ポイント（１．５２％）安の４１７７．９２ポイントと反落した。

利益確定売りが優勢となる流れ。上海総合指数は前日、２０１５年６月下旬以来、１０年１０カ月ぶりの高値水準を切り上げている。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。米中の通商関係が改善するとの見方が広がっている。トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席の会談は１４日午前に始まり、約２時間１５分、予定を４０分以上超過して初日を終了した。台湾問題やイラン情勢、貿易について協議したとみられる。各種報道によると、習氏は、安定した米中関係の構築で合意したと述べ、トランプ氏は、米中関係はこれまで以上に良好なものとなると語った。協議は１５日も行われる予定で、報復関税の休戦状態を維持し、さらに緩和されることも期待されている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、軍需産業の下げが目立つ。衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）安、衛星・ロケット用システムの航天時代電子（６００８７９／ＳＨ）が７．１％安、航空製品の中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）が６．０％安、航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）が５．５％安、弾薬・ロケットの長城軍工（６０１６０６／ＳＨ）が４．０％安、軍用電子機器の中国海防（６００７６４／ＳＨ）が３．５％安で引けた。

不動産株もさえない。緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）と新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）がそろって３．８％、信達地産（６００６５７／ＳＨ）と金地集団（６００３８３／ＳＨ）がそろって３．６％、光明地産（６００７０８／ＳＨ）が３．１％ずつ下落した。医薬株、素材株、ハイテク株、自動車株、公益株、空運株、保険・証券株なども売られている。

半面、銀行株はしっかり。厦門銀行（６０１１８７／ＳＨ）が１．９％、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が１．５％、中国建設銀行（６０１９３９／ＳＨ）と上海銀行（６０１２２９／ＳＨ）がそろって１．４％ずつ上昇した。エネルギー株、海運株、酒造株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が２．０３ポイント（０．７０％）安の２８８．１１ポイント、深センＢ株指数が５．５７ポイント（０．４８％）安の１１４２．８５ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）