毎日の料理が驚くほど軽やかに。料理の負担を減らす【貝印】のフライパンがAmazonで販売中！
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キッチンに彩りを添える美しいデザイン。使い勝手抜群な【貝印】のフライパンがAmazonで販売中！
毎日の調理をより快適にする、驚きの軽さを実現したガス火専用フライパン。内面には食材がこびりつきにくいマーブルコート加工を施し、お手入れもスムーズだ。特定PFASフリーで安全性にも配慮されており、ブルーのグラデーションカラーがキッチンを華やかに彩る。料理の時間を楽しく変える、頼れる調理器具がここにある。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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驚くほどの軽さを実現しており、毎日の調理で手首や腕にかかる負担を大幅に軽減する。ラクに持ち上げられるため、炒め物や盛り付けもスムーズに行える。
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内面に施されたマーブルコート加工により、食材がスルッと滑る優れた非粘着性を発揮する。焦げ付きにくく、調理後の洗い物も短時間で済ませられる。
健康面に配慮し、特定PFASフリーの素材を採用している。毎日使うものだからこそ、安全性にこだわりたいという家庭でも安心して使用できる設計だ。
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ブルーを基調とした美しいグラデーションカラーが特徴的だ。機能性だけでなく、キッチンに置くだけで彩りをプラスするデザイン性の高さも魅力である。
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毎日の調理をより快適にする、驚きの軽さを実現したガス火専用フライパン。内面には食材がこびりつきにくいマーブルコート加工を施し、お手入れもスムーズだ。特定PFASフリーで安全性にも配慮されており、ブルーのグラデーションカラーがキッチンを華やかに彩る。料理の時間を楽しく変える、頼れる調理器具がここにある。
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