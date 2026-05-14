県は14日、新発田市の飲食店でノロウイルス食中毒が発生したと発表しました。この店で食事した男女4人が発症し1人が治療を受けました。



県によりますと5月8日、新発田市内の飲食店から、新発田保健所へ「自店を利用した後、胃腸炎の症状があらわれた客が複数いる」という連絡がありました。



保健所が客が食事した飲食店「食堂カフェ はるとなつ」を5月2日、3日に利用した人のうち、調査できた25人を調べたところ、4人が5月3日夜から下痢やおう吐、発熱などの症状を発症していたことがわかりました。





発症した4人に共通していたのは和食のコース料理で、刺身やてんぷら、生食用のカキなども含まれていたということです。検査の結果、患者と従業員からノロウイルスが検出されたことや、患者に共通する食事がこの店の食事に限られること、医師から届け出があったことなどから新発田保健所は、この店の食事を原因とするノロウイルス食中毒と断定しました。患者4人は20代から50代の男女で、入院した人はおらず14日現在、回復しているということです。同店は12日、13日を営業自粛していますが、保健所はこの店に対し、5月14日、15日の2日間を営業停止処分としています。県内ではことし、これまでに8件133人の食中毒が発生しています。県は予防のポイントとして以下を挙げています。・加熱調理食品は十分に加熱する。（ノロウイルス汚染のおそれがある食品（二枚貝等）は中心部が85～90℃・90 秒間以上）・調理前、トイレ後、作業が変わる時等、十分な手洗いを徹底する。2度洗いが有効です。・調理器具・設備の洗浄消毒を徹底する。・調理従事者が下痢やおう吐などの症状があるときは、調理作業に従事しない。