「代々木公園で会えるってこと？」ダレノガレ明美、公園でのプライベートショットに「エモすぎる」の声
モデルでタレントのダレノガレ明美さんは5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。公園でのプライベートショットを公開しました。
【写真】ダレノガレ明美、公園でのプライベートショット
ファンからは「ほんと肌きれいですよね」「綺麗で大好きです」「めっちゃ癒されます」「エモすぎる」といった絶賛のほか、「今度は代々木公園？」「代々木公園で会えるってこと？夢ある」など、場所を推測し遭遇を期待する声など、多くのコメントが寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】ダレノガレ明美、公園でのプライベートショット
公園での華やかなプライベートショットダレノガレさんは、絵文字を添えて2枚の写真を公開。1枚目は色鮮やかな花壇を背景に、サングラスをかけたキュートなソロショットを披露しました。2枚目は木漏れ日の中でスマートフォンを操作する自然体な姿を公開。白いトップスにサングラスを合わせたコーディネートが、華やかな雰囲気です。
たびたびお出掛けショットを披露4月7日には「zaraのトレンチコート」とつづり、4枚の写真を公開したダレノガレさん。東京タワーが見える公園で、ミニ丈のトレンチコートにブーツを合わせたコーディネートを披露しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)