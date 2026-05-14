メタバースプラットフォーム『ホロアース』が、6月28日21時をもってサービスを終了することが発表された。

【画像あり】『ホロアース』プロジェクト責任者からのメッセージ

公式発表によれば、サービス開始以来運営を続けてきたものの、今後のサービス提供について慎重に検討を重ねた結果、終了の決定に至ったという。運営は「これまで応援してくださった皆様のご期待に沿えなかったことを、深くお詫び申し上げます」とコメントしている。

サービス終了に向けては段階的に機能を停止していく。まず5月14日に有償ホロコインの販売が停止される。続いて6月3日23時59分には、公式有償アイテムおよびクリエイターアイテムの販売が停止され、ホロアースマーケットプレイスの新規登録・審査・編集も停止となる。なお公式無償アイテムの販売はサービス終了まで継続される。そして6月28日21時にサービスが終了する。

未使用の有償ホロコインおよびクリエイターポイントについては、払戻し対応が予定されている。申出受付期間は6月29日12時から9月30日12時までの予定で、手続き方法等の詳細はサービス終了後に別途案内されるという。

また、ホロアースマーケットプレイスを利用するクリエイター向けに発行される「支払調書」は、2027年5月31日12時までマーケットプレイスからダウンロード可能となる予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）