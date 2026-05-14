新木優子、結婚後も変わらぬ透明感 “のび太コーデ”のメガネ姿に絶賛の嵐「裕翔君に似てる」「かわいすぎる」
4月に俳優・中島裕翔（32）との結婚を発表した、モデル・俳優の新木優子（32）が13日、自身のインスタグラムを更新。日本初上陸のイベント『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』を満喫するショットを多数公開し、笑顔あふれる姿に反響が集まっている。
【写真たくさん】「すごく可愛いですっ」“のび太コーデ”で結婚後も変わらぬ透明感を披露した新木優子
新木は「ずっと楽しみにしていた…」と切り出し、「マンガにアニメ、映画まで100%ドラえもんを感じられる空間で幸せでした」と、イベントを心から楽しんだ様子をつづった。
投稿では、巨大なドラえもんのモニュメントと並んで笑顔を見せるショットや、展示の中でポージングを取るなど、満喫するハツラツとした姿を複数枚公開している。
この日、新木は黒縁メガネを着用したスタイルで登場。そのこだわりについて「のび太をイメージしてメガネをして行ったけど、お母さんと100％被ってしまいました」と明かした。
そんな新木のおちゃめなエピソードに対し、ファンからは「かっかわいすぎる」「全力で楽しんでる感がすごく可愛いですっ」「のび太ルック似合ってる」「相変わらず美しい」「裕翔君に似てる 可愛い！」などの反響が寄せられている。
【写真たくさん】「すごく可愛いですっ」“のび太コーデ”で結婚後も変わらぬ透明感を披露した新木優子
新木は「ずっと楽しみにしていた…」と切り出し、「マンガにアニメ、映画まで100%ドラえもんを感じられる空間で幸せでした」と、イベントを心から楽しんだ様子をつづった。
この日、新木は黒縁メガネを着用したスタイルで登場。そのこだわりについて「のび太をイメージしてメガネをして行ったけど、お母さんと100％被ってしまいました」と明かした。
そんな新木のおちゃめなエピソードに対し、ファンからは「かっかわいすぎる」「全力で楽しんでる感がすごく可愛いですっ」「のび太ルック似合ってる」「相変わらず美しい」「裕翔君に似てる 可愛い！」などの反響が寄せられている。