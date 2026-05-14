フリーアナウンサーの本田朋子（42）が14日までに自身のインスタグラムを更新し、夫でバスケットボール元日本代表の五十嵐圭（46）と子供たちとの家族ショットを公開した。

五十嵐が所属するバスケットボールB3リーグの新潟アルビレックスBBが9日にシーズンを終えたことを受けて「2025-2026シーズンが終了。ホームだけでなく、アウェイもいろいろな場所へ応援行けて楽しませてもらいました」と投稿。

7歳長男、2歳長女と4人で並ぶショットを披露し、「ともに声援を送ってくださった皆様、ありがとうございました！ひとまずオフシーズンはゆっくり過ごしましょう」とメッセージを記した。

14日の投稿では「シーズンを終えた主人が、母の日を兼ねたお花を用意してくれました。子供たちからもお花の可愛いプレゼント」と色とりどりの花で飾られたアレンジメントと、子供たちからの花の写真を披露。

「その気持ちとお花に癒されて、家事もしっかりがんばろうと気合いが入りました！今朝は玄関まわりをデッキブラシできれいに。家事育児でバタバタしがちだけど、丁寧な生活を心がけていきたいです」とつづった。