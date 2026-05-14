東京Vの城福浩間しく（65）が、16日の水戸戦へ向けて非公開練習後に取材対応し、GWの過密日程を振り返った。

水戸戦が中2日、中3日での6試合目、中2日が2試合続くが、「ナイターで試合をやって、移動して中2日で昼間の試合が一番きつい」という。「ナイターの後は頭も体も覚醒して寝られない。タフさが要求されるので、コンディションを見極めないといけない。準備している選手と試したい選手と勝ち点3取るためのファイティングポーズが僕に求められる」同じ中2日でも厳しさが違うという。

さらにMF森田晃樹（25）やDF林尚輝（27）もあえて休養させていないことも明かす。林はこれまで過密日程のときにケガをしていたが、「26〜27シーズンもこの状況は出てくる」と、今回はあえて起用、森田も過密日程でもやれるたくましさを求めて起用し続けた。「からだ的な自信を持たせることが大きな目的、不具合なくできたことは収穫で、ホッとしている」と続けた。

また、昨夏に水戸から加入したFW寺沼星文（25）は初の古巣がい旋。「チャンスはあると思うので、スタメンでもサブでも決められる準備はできている。一緒にやって知っている選手もいるので楽しみ。昨季水戸のJ1昇格に少し貢献したので、拍手で迎えてくれると思う」と、気合いを入れた。