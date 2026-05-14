２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが１４日放送のテレビ東京系「よじごじＤａｙｓ」（月曜〜金曜・午後３時４０分）に出演。東京・秋川渓谷でのサイクリング旅を楽しんだ。

拝島駅から檜原村の払沢（ほっさわ）の滝までの２３キロの自転車旅に出た高木さん。ペダルをこぎながら、スピードスケート女子で五輪１０個のメダルを獲得し、今季限りで引退した妹・美帆さんについて聞かれると、解説者として行った五輪では「（話すことは）ほとんどなかったです」と返答。

「妹と話したのは（競技が）全部終わってからとか、引退してからとかで。今、一緒にいることが多いので、よく話します」と続けると、美帆さんから引退については何も聞かされていなかったとした上で「どのタイミングで引退しても後悔しないように全力でやるっていうのを毎回やっていたので、覚悟というか、もしかしたら（引退を）するかもなあぐらいの感じには思ってました」と回顧。

「まあ、私が引退したのも２９から３０の歳だったので、妹も３１で…。考えるタイミングではあるよなと思ってました」と続け、美帆さんに声をかけるタイミングについては「（五輪の）１５００（メートル）の後のインタビューは決まっていたので、そのタイミングでハグはしようと思ってましたけど、それ以外は何も考えてなかったです」と振り返っていた。