谷尻萌アナ「茶道のお稽古に…」着物姿のすっぴんショットに絶賛の声「ノーメイクとは思えない美しさ」「まつ毛長い」
【モデルプレス＝2026/05/14】フリーアナウンサーの谷尻萌が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴん姿を公開した。
【写真】27歳フリーアナ「可愛すぎる」透明感溢れるすっぴんショット
谷尻アナは「自分で着物を着て 茶道のお稽古に行ってきた〜」と報告。「すっぴんだから 写真小さめに載せとく」と謙遜しつつ、薄緑の着物に身を包んだ写真を披露している。髪を後ろでまとめたスタイルで目を閉じた姿が収められており、透明感のある肌が輝くショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「上品で清楚」「ノーメイクとは思えない美しさ」「まつ毛長い」「和服美人」「透明感がすごい」「可愛すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳フリーアナ「可愛すぎる」透明感溢れるすっぴんショット
◆谷尻萌アナ、着物姿のすっぴんショット披露
谷尻アナは「自分で着物を着て 茶道のお稽古に行ってきた〜」と報告。「すっぴんだから 写真小さめに載せとく」と謙遜しつつ、薄緑の着物に身を包んだ写真を披露している。髪を後ろでまとめたスタイルで目を閉じた姿が収められており、透明感のある肌が輝くショットとなっている。
◆谷尻萌アナの投稿に「ノーメイクとは思えない美しさ」の声
この投稿に、ファンからは「上品で清楚」「ノーメイクとは思えない美しさ」「まつ毛長い」「和服美人」「透明感がすごい」「可愛すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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