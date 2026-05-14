1児の母・長谷川理恵、ボリューム満点の13歳息子弁当公開 ピーマンの肉詰め・パスタなどのメニューに「子どもが喜ぶおかずばかり」「最高の組み合わせ」の声
【モデルプレス＝2026/05/14】モデルの長谷川理恵が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】52歳ママモデル「ご飯もパスタもあるの嬉しい」13歳息子へのボリューム満点弁当
長谷川は「ボンさん 今日も1日元気に楽しんできてね 母ちゃんより」と“ボン”の愛称で知られる息子へのメッセージとともに弁当の写真を投稿。昆布の佃煮をのせたご飯に、ケチャップつきのピーマンの肉詰め、粉チーズをトッピングしたパスタ、パセリが添えられており、ボリューム感のある仕上がりとなっている。また、弁当箱の横には透明な容器に入ったいちごと個包装の韓国海苔も並べられている。
この投稿に、ファンからは「子どもが喜ぶおかずばかり」「最高の組み合わせ」「詰め方が美しい」「腹持ちが良さそう」「愛情たっぷり」「ご飯もパスタもあるの嬉しい」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「ご飯もパスタもあるの嬉しい」13歳息子へのボリューム満点弁当
◆長谷川理恵、息子への手作り弁当披露
長谷川は「ボンさん 今日も1日元気に楽しんできてね 母ちゃんより」と“ボン”の愛称で知られる息子へのメッセージとともに弁当の写真を投稿。昆布の佃煮をのせたご飯に、ケチャップつきのピーマンの肉詰め、粉チーズをトッピングしたパスタ、パセリが添えられており、ボリューム感のある仕上がりとなっている。また、弁当箱の横には透明な容器に入ったいちごと個包装の韓国海苔も並べられている。
◆長谷川理恵の投稿に「最高の組み合わせ」の声
この投稿に、ファンからは「子どもが喜ぶおかずばかり」「最高の組み合わせ」「詰め方が美しい」「腹持ちが良さそう」「愛情たっぷり」「ご飯もパスタもあるの嬉しい」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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