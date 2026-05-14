大久保佳代子＆坪倉由幸に“恋の予感”！バックハグ2ショット撮影で「いい香りがした」

5月10日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中に気になったことをメモしあう人気ドライブ旅企画「メモドライブ」が放送された。

今回は、参加者が40歳以上の“オトナ独身男女編”。車内で盛り上がった大久保佳代子（オアシズ）と坪倉由幸（我が家）は、ゲームセンターで2ショット撮影することに。坪倉は、大胆にも大久保を後ろから抱きしめ…!?

【映像】大久保佳代子＆坪倉由幸のバックハグ2ショットプリ

今回の参加者は、大久保と坪倉のほか、徳井義実（チュートリアル）、板倉俊之（インパルス）、佐藤仁美、鳥居みゆき。

坪倉が運転手を務め、大久保が助手席を希望し、ほか4名も男女隣同士で座った。

独身男女6人のドライブは、車内で盛り上がるペアもいれば、そうでないペアもいてさまざま。

「おキレイですよね、ずっと変わらない」と褒める坪倉と、その言葉を素直に「嬉しい」と喜ぶ大久保はいいムードで、2人のやりとりを後部座席から見守る板倉は、「なんかお似合いだよなぁ」とメモを走らせていた。

やがて一行はゲームセンターに到着し、クレーンゲームで遊んだあとプリ機のあるエリアへ移動。6人全員で撮影したあと、男女でペアを決めて2ショット撮影をすることになった。

運にまかせてペアを決めたこの2ショット撮影でも、坪倉と大久保はペアに。2人とも「また坪倉さんか。運命なのかな」「ここでも大久保さんと2ショット。運命を感じる」とメモがはかどる。

2人はカップルのように身を寄せ合い、一緒に手でハートをつくって撮影。2カット目はさらに距離を縮め、坪倉が大久保を後ろから抱きしめる展開に。「バックハグの時、大久保さんから少しいい香りがした」という坪倉のメモが公開されると、スタジオで大久保は「そんなふうに思ってたんだ〜！」と照れていた。