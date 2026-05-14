鹿児島レブナイズが駒水大雅ジャックの退団を発表…「鹿児島は僕にとって本当に特別な場所」

5月14日、B2西地区に所属する鹿児島レブナイズは、駒水大雅ジャックが契約満了となり、退団することを発表した。なお移籍先はすでに決定済みで、後日移籍先クラブより発表される予定だ。

27歳の駒水は奈良県出身で、200センチ95キロのスモールフォワード。2020－21シーズンに大阪エヴェッサでプロデビューを果たすと、2024－25シーズンより鹿児島に加入。2年目となる今シーズンは53試合に出場し、平均4.3得点2.0リバウンドを記録した。

今回の発表に際して、同選手は「鹿児島レブナイズのブースター、そしてファンの皆さんへ。この2シーズンの間、僕に素晴らしい応援を送ってくださり、本当にありがとうございました。最初から温かく迎え入れてくださり、一生忘れることのない思い出をたくさん与えてくれました。良い時も苦しい時も、皆さんのエネルギーと情熱が、選手としても人としても成長し続ける力になりました。鹿児島は、僕にとって本当に特別な場所になりました。この旅を共にしてくれたすべてのチームメート、コーチ、スタッフ、ブースター、そしてファンの皆さんに心から感謝しています。これからキャリアの新たな一歩を踏み出しますが、レブナイズで過ごした時間を、誇りと感謝の気持ちを持っていつまでも振り返ると思います。僕を信じ、ずっと支えてくださって本当にありがとうございました。これからもずっと鹿児島レブナイズを応援しています。改めて、本当にありがとうございました」とコメントを残した。







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- 鹿児島レブナイズ (@kg_rebnise) February 5, 2026

【動画】チームハイの19得点を挙げ、勝利に貢献した駒水