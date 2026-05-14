フランス代表メンバー発表は日本時間あす早朝…恒例となる現地ゴールデンタイムのテレビ番組内で生発表
フランス代表は日本時間15日午前3時に北中米ワールドカップメンバーを発表する。米『スポーティングニュース』がその詳細を伝えている。
ディディエ・デシャン監督による発表は、仏テレビ局『TF1』の午後8時ニュース番組『20H』内で行われる予定。仏『レキップ』によると、当初は日本時間14日の発表予定だったが、パリSGとランスのリーグ戦が同日に変更されたことで、1日後ろ倒しになった。
発表は指揮官が直々に読み上げるスタイル。デシャン監督がスタジオに生出演し、招集メンバーを挙げる。フランスでは代表メンバー発表がゴールデンタイムのニュース番組内で大々的に行われることが恒例となっており、今回も大きな注目を集めている。指揮官は番組内での発表を終えた後、同テレビ局内でメディア向けの記者会見を行うという。
デシャン監督は2012年から代表監督を務め、今回が4度目のW杯。最後の大舞台になる可能性も高い。18年ロシア大会で優勝し、22年も準優勝。引き続きFWキリアン・ムバッペをメインに据えながら、FWウスマン・デンベレら豪華攻撃陣を構築すると予想されている。
ディディエ・デシャン監督による発表は、仏テレビ局『TF1』の午後8時ニュース番組『20H』内で行われる予定。仏『レキップ』によると、当初は日本時間14日の発表予定だったが、パリSGとランスのリーグ戦が同日に変更されたことで、1日後ろ倒しになった。
デシャン監督は2012年から代表監督を務め、今回が4度目のW杯。最後の大舞台になる可能性も高い。18年ロシア大会で優勝し、22年も準優勝。引き続きFWキリアン・ムバッペをメインに据えながら、FWウスマン・デンベレら豪華攻撃陣を構築すると予想されている。