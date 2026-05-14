“ラブソングの王様”鈴木雅之『SONGS』に降臨！鈴木聖美や篠原涼子とデュエットを披露

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ソロデビュー40周年を迎える“ラブソングの王様”鈴木雅之が、5月21日放送のNHK『SONGS』に登場する。

■昭和・平成・令和のデュエット名曲を振り返り、その魅力を紐解く

これまで、ソロ歌手として数々のヒット曲を送り出すとともに、昭和には「ロンリー・チャップリン」、平成には「渋谷で5時」、令和に「DADDY ! DADDY ! DO !」など、デュエットソングでもヒットを生み出し、日本の音楽シーンに大きな功績を残してきた鈴木雅之。

今回の『SONGS』では、そんな鈴木雅之と共に“デュエットソング”を徹底的に深掘り。60年代に発表された「銀座の恋の物語」「いつでも夢を」から最新のヒットソングまで、昭和・平成・令和のデュエット名曲ヒストリーを振り返りながら、その魅力を紐解いていく。

「デュエットソングは5分間のラブストーリー」これまでキャリアを通してデュエットと向き合い続けてきた鈴木がたどり着いた答えとは？

スタジオトークでは、1月に鈴木とのデュエットソングを発表した篠原涼子も登場。番組責任者・大泉洋や鈴木と共に、デュエットにまつわる思い出や、自身の忌野清志郎との共演秘話を語る。篠原と大泉のドラマ共演裏話も。

スタジオパフォーマンスでは、「ロンリー・チャップリン」「Canaria」「恋人」の3曲を披露。「ロンリー・チャップリン」は姉の鈴木聖美との共演、「Canaria」は篠原涼子との共演で届ける。

■番組情報

NHK総合『SONGS 鈴木雅之』

05/21（木）22:00～22:45

再放送：05/25（月）24:35～25:20

出演：鈴木雅之、鈴木聖美、篠原涼子、大泉洋

歌唱曲：「ロンリー・チャップリン」「Canaria」「恋人」

■関連リンク

『SONGS』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/songs

鈴木雅之 OFFICIAL SITE

https://www.martin.jp/