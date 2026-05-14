BTS『FIFAワールドカップ2026(TM)』決勝戦ハーフタイムショー出演決定！マドンナ＆シャキーラと共同ヘッドライナーに

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BTSが、7月19日にアメリカのニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで開催される『FIFAワールドカップ2026(TM)』決勝戦ハーフタイムショーの共同ヘッドライナーに就任することが発表された。

■「音楽は希望と調和を伝える普遍的な言語だと信じている」（BTS）

『FIFAワールドカップ2026(TM)』の決勝戦でハーフタイムショーが行われるのは今回が初となる。BTSは、伝説的なポップスターであるマドンナやシャキーラとともに共同ヘッドライナーとして出席し、世界が注目する瞬間の中心に立つことになった。

BTSは所属事務所のBIGHIT MUSICを通じて「世界中が参加する意義深いステージに立てることは大変光栄だ。音楽は希望と調和を伝える普遍的な言語だと信じている。今回のワールドカップを通じて、世界の視聴者とメッセージを共有し、子どもたちの教育機会拡大に貢献できることはさらに意義深い」と伝えた。

このハーフタイムショーは、極度の貧困撲滅を目指して世界最大規模の運動を展開している国際市民運動団体Global Citizenが制作を担当する。Global Citizenは、気候変動、グローバルヘルス、教育機会の拡大といった課題解決のため、大規模なキャンペーンや音楽イベントを展開している。今回のステージは、世界中の恵まれない地域の子どもたちに質の高い教育とスポーツへのアクセス拡大を目的として設立された「FIFA Global Citizen教育基金」の趣旨と募金キャンペーンを広く知らせることにも貢献するものと期待されている。

BTSが出演するハーフタイムショーは全世界で生中継され、コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを担当する。また、セサミストリートやマペットのキャラクターも出演し、全世代が楽しめるショーを予告した。

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