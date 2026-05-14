ウイルプラスホールディングス <3538> [東証Ｓ] が5月14日大引け後(16:30)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比26.5％減の10.6億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の22.4億円→14.2億円(前期は18.9億円)に36.4％下方修正し、一転して24.8％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の14.3億円→6.1億円(前年同期は12億円)に57.0％減額し、一転して48.8％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比66.4％減の2.5億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.7％→0.9％に悪化した。



株探ニュース