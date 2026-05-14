フィックスターズ <3687> [東証Ｐ] が5月14日大引け後(16:30)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比9.5％増の16.4億円に伸び、従来の23.3％減益予想から一転して増益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の26億円→31億円(前期は25.8億円)に19.2％上方修正し、増益率が0.7％増→20.1％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比34.8％増の14.5億円に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の18円→19円(前期は18円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比27.7％増の9.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の31.0％→33.4％に上昇した。



株探ニュース