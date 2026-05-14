◇MLB ドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手がジャイアンツ戦に投手専念で登板し、7回無失点とこの日も好投。防御率はメジャー唯一の0点台の『0.82』とし、今季3勝目となりました。

その大谷選手が試合後にインタビューに応じ、二刀流について思いを明かしました。まず、この試合でスイーパーを多投した理由を問われると「まあ張られている場面でも投げるべきときは投げますし、単純にボールのキレがいいか悪いかというところもあるので、その点で言えば、悪くはなかったかなと思います」と振り返りました。

ここまで7先発で抜群の安定感をみせている大谷選手。メジャートップの防御率0.82をマークしていることについては、「投げ心地は今のところいいとは思いますし、今日ランナーたまった場面の最後のフライもそうですけど、抜けるかどうかで、数字も大きく変わってくるので、あまりまだそこを気にする段階ではないのかなと思っています」と答えます。そして投手専念だけでなく二刀流についても「今のところケガなく来ているのは、もちろんいいことですし、オフェンスでチームの助けになっている場面は少ないので、そこがしっかりと自分が納得できる形に戻ってくれば、よりチームへの貢献ができるんじゃないかなと思っています」と語りました。

この日、3回に投手・大谷選手にとっては22イニングぶりの援護でした。それについては「自分が(スターティング)ラインナップに入っていても、サポートできる日もあればそうじゃない日ももちろんあるので、誰しもが打ちたいと思っていますし、勝利に貢献したいと思っているし、そこは自分に左右できるところではないですから、あまり気にすることなく自分の仕事ということに集中したいなと思っています」と答えました。

最後に年齢を重ね、二刀流のマネジメントが難しくなっているか聞かれると、「今が一番いいと思っていますし、まだまだ若いと思っているので頑張りたいと思っています」と力強く語りました。