◇MLB ドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手が7回無失点の好投。最後のイニングとなった7回には好捕球で失点のピンチを救ってもらったアンディ・パヘス選手へ感謝を示しました。

先発の大谷選手はこの日、今季4度目の投手専念で登板。初回は四球とヒットで2アウト1・3塁のピンチを背負いますが、後続を三振に打ち取り無失点で切り抜けます。大谷選手は、その後も4回に三者連続三振の圧巻投球。

90球を超え迎えた7イニング目は先頭打者をフルカウントのすえ内野フライで打ち取るも、連打を浴び1アウト1・2塁とピンチを背負います。コーチもマウンドに上がり間を作るなど気持ちを切り替えた大谷選手。しかし、ドル−・ギルバート選手に投じた3球目のスライダーがはじき返され打球はセンター後方へ。パヘス選手が懸命に追いつき捕球。2塁走者が飛び出ていたのでダブルプレーとなり、難を逃れました。

マウンド上で拍手を送る大谷選手。普段はそのままベンチに戻りますが、この回はベンチ前で待機し好守備してくれたパヘス選手を出迎えグラブタッチで感謝を伝えました。

大谷選手は7回105球投げ、4安打、8奪三振、2四球の成績。防御率0.82とし、防御率ランキングでメジャートップに浮上しました。