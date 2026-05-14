地元・神戸で会見、今後は指導者へ

フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。26歳で現役生活に別れを告げた会見。その最後に、突然の結婚発表を行った。5月5日に一般男性と入籍したという。報道陣も寝耳に水といった様子で、会見場は騒然。坂本はその後、テレビインタビューで演技前にかわしたお相手との会話を明かした。

坂本は会見の最後に「この場を借りてご報告します。先日結婚いたしました」とサプライズ報告。報道陣から「おお〜！」とどよめきが起きた。相手は同い年、大学時代に出会ったという。「本当に真逆な方で、常に冷静で物事を考えられる人。でも楽しむことを忘れず一緒におもしろいことをしてくれる人。フィギュアスケートの関係者ではないです」と説明した。

坂本は会見後、TBS系列のMBSが行ったインタビューに応じた。ミラノ・コルティナ五輪の際も「現地に来てくれました」と明かし、「スケートの技術の名前は曖昧なんですけど、色んな試合を応援しに来てくれています」と続けた。

「『これ言われたから頑張れた』などは何かあります？」と聞かれると、「もちろん頑張れとは言ってくれるんですけど、一緒に戦ってくれるような言葉をずっとかけてくれるので。それが他の人とちょっと違うなって思って」と話した。例を尋ねられると、「現地に来ているときは『自分もこの場で戦ってるから ずっと背中を押してくれるから大丈夫』みたいな感じで」と明かした。

インタビューの様子はTBS系「ゴゴスマ」などでも紹介されていた。



（THE ANSWER編集部）