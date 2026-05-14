フットサル（５人制サッカー）のＦリーグは１４日、東京・文京区にあるＪＦＡブルーイングでキックオフカンファレンスを行い、元サッカー日本代表ＭＦの松井大輔理事長ほか、男女各チームの選手１人ずつが出席し、５月２９日から始まる「メットライフ生命Ｆリーグ」の開幕カードを発表した。

フットサル界は昨年、女子日本代表がアジア杯を優勝し、第１回女子フットサルＷ杯の出場権を獲得。本大会ではグループステージを突破しベスト８まで進み、大いに盛り上がっている。松井氏はＦリーグ２０周年となった今季を「子どもたちが憧れるようなリーグにしたい。いろんな方と連携して盛り上げていければ。ぜひ会場に足を運んでいただけたら」と意気込んだ。

またスペシャルゲストとして元日本代表の福西崇史さんが登壇し「フットサルは大事な競技の一つ。サッカーにつながることでもあり、フットサルの発展にもつばがる。各地域でチームが盛り上がって、全体も盛り上がりをみせてくれたら」と発展に思いをこめた。

男子Ｆリーグ２６―２７・ディビジョン２のレギュラーシーズンが２９日に開幕し、同ディビジョン１が３０日に、女子リーグは６月１３日に開幕する。