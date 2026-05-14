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ＪＲＡは５月１４日、第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）のファン投票第１回中間発表を行った。

有効投票は１９６万３９９０票。第１位は大阪杯、天皇賞・春を連勝したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）で、１７万１２５３票を集めた。第２位は１６万７３３２票で昨年の同レース覇者のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）。第３位には、昨年の天皇賞・秋を制し、前走のクイーンエリザベス２世Ｃで２着だったマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が１５万５９４３票でランクインした。

第４位は１５万２３０３票で、Ｇ１・３勝のレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）。第５位は１５万１０６８票で、昨年の有馬記念を勝利したミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が続いている。

投票期間は５月２４日（２３時５９分）までで、同２１日に第２回中間発表、同２８日に最終発表が行われる。今回から第２回特別登録（レースの３日前）を行った中央馬のうち、ファン投票における上位１０頭（ファン投票順位５０位以内の馬に限る）が最優先で出走できることになっている。

昨年の同レースでは、大阪杯を連覇したベラジオオペラが２２万８９５０票でファン投票１位を獲得した。