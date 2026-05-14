将来のなでしこジャパン候補たちが大阪に集結する

日本サッカー協会（JFA）は5月14日、同月21日から24日にかけてJ-GREEN堺（大阪府）で実施される「2026ナショナルトレセン女子U-14前期」の参加メンバーを発表した。

ナショナルトレセンは、日本サッカーの強化・育成の柱として、高いレベルの指導と環境を提供することで選手同士の刺激を通じて「個」の育成を図ることを目的としている。より多くの選手に質の高いトレーニング機会を提供するため、今年度は今回の前期（J-GREEN堺）に加え、中期（J-GREEN堺）、後期（Jヴィレッジ）の年3回の開催を予定している。

今回の前期日程には、全国から選抜された将来のなでしこジャパン（日本代表）を担うことが期待されるU-14世代の56人が集う。期間中にはトレーニングのほか、トレーニングマッチも実施される予定だ。なお、トレーニングマッチの模様はアーカイブでの配信が予定されており、次世代を担う選手たちのプレーを映像で確認することができる。（FOOTBALL ZONE編集部）