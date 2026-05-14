山火事から“12匹の猟犬”を救い出した30代女性猟師。東京の不動産OLが「山梨に移住して」気づいた“生きている実感”
今年の初め、大きなニュースとなった山梨県で2週間以上続いた山火事の現場から、猟犬12匹を避難させる女性の姿があった。猟師の江口寿瑞子（すずこ）さんだ。
江口さんは、30代で東京から山梨県大月市に移住した。2020年頃から平日は東京で不動産会社に勤務し、週末は大月で狩猟を中心に過ごす2拠点生活を開始、2023年に完全移住。
それから3年経った現在は相棒と呼ぶ愛犬リク、ロクと暮らし、地元の70代以上のベテラン猟師たちに混じって山を歩き、犬とともにシカやイノシシの狩りをする。彼女は、なぜ狩猟の現場で生きる道を選んだのだろうか--。
都会で暮らしていると、食べ物も仕事も人とのつながりも、どこか実感を伴わないものになっていく。肉はスーパーで買い、野菜はパックで手に取り、困りごとはサービスで解決する。だが、便利になるにつれて、“生きている”命の手応えもいつしか遠のいていく。
彼女が選んだのは、その遠くなった命の手応えを自らの身体で取り戻していく暮らしだった。
◆昔は100人以上いた猟師が今は7、8人に
――現在、猟師としてどのような活動をされているのですか？
江口：現在は東京に週2、3回ほど通い、会社勤めを継続しながら、狩猟期の11月から3月と、それ以外の時期にも有害駆除として、年間通して狩猟に出ます。山にかけておいた罠を、毎朝6時頃にチェックしに行くのが日課です。2025年からは、獲ったシカ肉をペット用のジャーキーなどに加工して販売しています。また、狩猟体験ツアーの提供や狩猟免許取得のサポート、移住の相談なども受けています。4月から大月市初のジビエ解体施設が稼働し始めて、そちらの運営もしていきます。今後はペット用だけでなく、人が食べるジビエ食材も増やしていく予定です。
――狩猟体験ツアーとは具体的にはどんなことを？
江口：山に行き一緒に罠を見回ったり罠のかけ方を一緒にやってみたり、シカが通った痕跡を見てもらったりします。もしそのタイミングで罠にかかったシカがいれば実際に命を止めるところ、解体するところも見せられますし、嫌でなければ解体を一緒に体験してもらっています。
――毎週日曜日にチームで狩猟を行うとお聞きしました。
江口：山梨県内で、東部の大月市、上野原市、都留市がまとまった東部猟友会というものがあります。その中の富浜分会という会で狩猟をしています。昔は100人以上いたそうですが、今は7、8人と少なくなったので、隣の分会と一緒に大物クラブをやっています。大物クラブというのは四つ足の動物、つまりイノシシやシカなどを狩るグループです。東京からの参加者も受け入れていて、メンバーは今、38人ほどです。日曜日に集まって近くの扇山に入ります。巻き狩りという、猟犬とチームで行う猟が中心です。
――全国ニュースにもなった林野火災がとても近かったそうですね。
江口：いつも猟に入る山での火災でした。家の前から山の火が大文字焼のように見えていました。だんだん火の手が下に降りてきたので、大物クラブの山小屋に繋いでいる12匹の猟犬たちをうちに避難させました。消防の方たちが山小屋のギリギリ20メートル先ぐらいで食い止めてくれて、なんとか燃えずに済みました。
一匹ずつに犬小屋があるのでそのときは12個の小屋ごと運びました。普段は野生の勘が鈍らないように、基本的には山で生活している猟犬たちです。富浜分会で飼っていて、私が朝晩にご飯をあげに行っています。
――山火事が起きたことで、狩猟への影響はいかがでしたか？
江口：消火活動が落ち着いてから山に入ると、シカはいったん近隣の山に移動して減っている感じがしました。長い期間放水していた影響からか、狩りで使っていたけもの道がさらさらの砂地になってしまった場所もあり、足音が立ちやすくなってシカにばれて逃げられたりもしました。燃えてしまった木もあるので長い時間をかけて回復していくのかなと思っています。
江口さんは、30代で東京から山梨県大月市に移住した。2020年頃から平日は東京で不動産会社に勤務し、週末は大月で狩猟を中心に過ごす2拠点生活を開始、2023年に完全移住。
それから3年経った現在は相棒と呼ぶ愛犬リク、ロクと暮らし、地元の70代以上のベテラン猟師たちに混じって山を歩き、犬とともにシカやイノシシの狩りをする。彼女は、なぜ狩猟の現場で生きる道を選んだのだろうか--。
彼女が選んだのは、その遠くなった命の手応えを自らの身体で取り戻していく暮らしだった。
◆昔は100人以上いた猟師が今は7、8人に
――現在、猟師としてどのような活動をされているのですか？
江口：現在は東京に週2、3回ほど通い、会社勤めを継続しながら、狩猟期の11月から3月と、それ以外の時期にも有害駆除として、年間通して狩猟に出ます。山にかけておいた罠を、毎朝6時頃にチェックしに行くのが日課です。2025年からは、獲ったシカ肉をペット用のジャーキーなどに加工して販売しています。また、狩猟体験ツアーの提供や狩猟免許取得のサポート、移住の相談なども受けています。4月から大月市初のジビエ解体施設が稼働し始めて、そちらの運営もしていきます。今後はペット用だけでなく、人が食べるジビエ食材も増やしていく予定です。
――狩猟体験ツアーとは具体的にはどんなことを？
江口：山に行き一緒に罠を見回ったり罠のかけ方を一緒にやってみたり、シカが通った痕跡を見てもらったりします。もしそのタイミングで罠にかかったシカがいれば実際に命を止めるところ、解体するところも見せられますし、嫌でなければ解体を一緒に体験してもらっています。
――毎週日曜日にチームで狩猟を行うとお聞きしました。
江口：山梨県内で、東部の大月市、上野原市、都留市がまとまった東部猟友会というものがあります。その中の富浜分会という会で狩猟をしています。昔は100人以上いたそうですが、今は7、8人と少なくなったので、隣の分会と一緒に大物クラブをやっています。大物クラブというのは四つ足の動物、つまりイノシシやシカなどを狩るグループです。東京からの参加者も受け入れていて、メンバーは今、38人ほどです。日曜日に集まって近くの扇山に入ります。巻き狩りという、猟犬とチームで行う猟が中心です。
――全国ニュースにもなった林野火災がとても近かったそうですね。
江口：いつも猟に入る山での火災でした。家の前から山の火が大文字焼のように見えていました。だんだん火の手が下に降りてきたので、大物クラブの山小屋に繋いでいる12匹の猟犬たちをうちに避難させました。消防の方たちが山小屋のギリギリ20メートル先ぐらいで食い止めてくれて、なんとか燃えずに済みました。
一匹ずつに犬小屋があるのでそのときは12個の小屋ごと運びました。普段は野生の勘が鈍らないように、基本的には山で生活している猟犬たちです。富浜分会で飼っていて、私が朝晩にご飯をあげに行っています。
――山火事が起きたことで、狩猟への影響はいかがでしたか？
江口：消火活動が落ち着いてから山に入ると、シカはいったん近隣の山に移動して減っている感じがしました。長い期間放水していた影響からか、狩りで使っていたけもの道がさらさらの砂地になってしまった場所もあり、足音が立ちやすくなってシカにばれて逃げられたりもしました。燃えてしまった木もあるので長い時間をかけて回復していくのかなと思っています。