「土地の境界線を侵略している！」豹変した隣人が、ある日突然“低姿勢で謝罪”に来るまで
騒音、ゴミ出し、駐車・駐輪、ペット、庭木の越境--。隣人との関係は、難しいものだ。些細な違和感でも日常生活で積み重なれば大きなストレスになり、深刻なトラブルに発展することもある。
「うちは隣人との関係は、長年良好だったはずなのですが……」
川本優子さん（仮名・52歳）が経験した出来事は、家の代替わりをきっかけに潜んでいた問題が表面化してしまった典型的なケースだ。
◆隣家から突然「境界線を侵略しているのではないか」
川本さんの実家は古い住宅街にある。隣家とは50年以上前、その土地に家を建てた頃からの付き合いだった。
「隣家の敷地はうちの3倍ほど、近所でも目立つ豪邸です。付き合いといっても、決して濃密なものではなく、会えば挨拶をする程度ですが、適度な距離感を保っていたと思います」
関係が悪いわけでもなく、約20年前、川本さんが出産のために実家へ帰省していた際に挨拶へ出向くと、隣家の奥さんは「家族で『赤ちゃんの声がするねえ、かわいいねえ』って話してたんですよ。気になさらないでくださいね」と温かく応じてくれたという。
その隣家に異変が生じたのは5年ほど前のことだった。それまでほとんど会話をしたことがなかった隣家の旦那--30年ほど前に娘さんが婿を取り、その男性が跡取りになっていた--が突然訪ねてきて、「そちらが土地の境界線を侵略しているのではないか」と言い出したのである。
◆祖母の代にも同様のトラブルがあった
川本さんによれば、祖母の代にも一度、似たような話があった。しかしそのときは「境界を越えていたのは隣家側で、祖母が譲歩する形で収めた」という経緯があった。
それにもかかわらず、何十年も時が経った後に突然その話が蒸し返されたのだ。こちらも昔の図面を引っ張り出したものの、古い時代のものであるため製図が曖昧で、現在のように境界線が明確に示されているわけではなかった。
「隣家の旦那さんはその後も何度も家を訪ねてきては、『境界線上の庭にあるものを壊してほしい』と強く迫るようになって。さらには、これまでほとんどご近所付き合いをしていた形跡もない近隣住民にまで、『あの家が境界を越えている』と吹聴して回ったんです」
◆高齢の母一人では対応できず…
実家の母親も高齢のため強く言い返せず、「また来た」「しつこく言われる」という連絡が川本さんのもとへ届くたびに、「何とも言えない不安」を感じたと話す。
川本さん自身は離婚しており、一人娘だ。
「実家を守れるのは自分しかいないと思いましたが、私が前に出たところで、『おばはんが何を言うてるんや』と軽くあしらわれるだけではないかと」
そんな思いが川本さんの頭をよぎった。土地トラブルのような場面では、「中年男性には中年男性が必要」という厳しい現実を痛感したという。
◆測量を検討し始めた矢先、隣家が突然謝罪
川本さんは母親に、「土地の境界トラブルは珍しくないから、測量士に依頼したり、市役所に相談したほうがいい」と伝えた。母親もようやく前向きに検討し始め、川本さん自身も複数の業者を調べ始めていた。
するとそのタイミングで、突然母親から「隣が謝ってきた」という連絡が届いた。
隣家の旦那も独自に調べて、実際に境界を越えていたのは自分たちの方であり、しかも過去に川本さんの祖母が譲歩していたという経緯まで理解したようだ。
隣家の親族がその経緯を旦那に伝えたことで、それまで強気だった態度が一変。「このまま正式に測量されれば、自分たちが不利になる」と悟ったのだろう。急に低姿勢になり、謝罪してきたという。結局、裁判にはならずに決着した。
◆「長年普通に付き合ってきた相手が、ここまで変わるのか」
川本さんが今回の経験を振り返って最もつらかったと語るのは、
「長年普通に付き合ってきた相手が、土地の問題でここまで変わるのか、ということです」
赤ちゃんの泣き声を「かわいいね」と笑顔で言ってくれた奥さんと、強硬に土地の境界線を主張し続けた旦那が、同じ家の人間だとは思えなかったという。
「代替わりや相続をきっかけに、昔は曖昧に済んでいた問題が突然噴き出すことがあるというのを、身をもって感じました」
古い住宅街に暮らす人、親の実家を遠方から管理している人、境界線に関する書類を一度も確認したことがない人--そういった状況に心当たりがあるならば、「問題が起きてから動く」では遅いかもしれない。
＜構成／藤山ムツキ＞
【藤山ムツキ】
編集者・ライター・旅行作家。取材や執筆、原稿整理、コンビニへの買い出しから芸能人のゴーストライターまで、メディアまわりの超“何でも屋”です。著書に『海外アングラ旅行』『実録！いかがわしい経験をしまくってみました』『10ドルの夜景』など。執筆協力に『旅の賢人たちがつくった海外旅行最強ナビ』シリーズほか多数。X（旧Twitter）：@gold_gogogo
「うちは隣人との関係は、長年良好だったはずなのですが……」
川本優子さん（仮名・52歳）が経験した出来事は、家の代替わりをきっかけに潜んでいた問題が表面化してしまった典型的なケースだ。
川本さんの実家は古い住宅街にある。隣家とは50年以上前、その土地に家を建てた頃からの付き合いだった。
「隣家の敷地はうちの3倍ほど、近所でも目立つ豪邸です。付き合いといっても、決して濃密なものではなく、会えば挨拶をする程度ですが、適度な距離感を保っていたと思います」
関係が悪いわけでもなく、約20年前、川本さんが出産のために実家へ帰省していた際に挨拶へ出向くと、隣家の奥さんは「家族で『赤ちゃんの声がするねえ、かわいいねえ』って話してたんですよ。気になさらないでくださいね」と温かく応じてくれたという。
その隣家に異変が生じたのは5年ほど前のことだった。それまでほとんど会話をしたことがなかった隣家の旦那--30年ほど前に娘さんが婿を取り、その男性が跡取りになっていた--が突然訪ねてきて、「そちらが土地の境界線を侵略しているのではないか」と言い出したのである。
◆祖母の代にも同様のトラブルがあった
川本さんによれば、祖母の代にも一度、似たような話があった。しかしそのときは「境界を越えていたのは隣家側で、祖母が譲歩する形で収めた」という経緯があった。
それにもかかわらず、何十年も時が経った後に突然その話が蒸し返されたのだ。こちらも昔の図面を引っ張り出したものの、古い時代のものであるため製図が曖昧で、現在のように境界線が明確に示されているわけではなかった。
「隣家の旦那さんはその後も何度も家を訪ねてきては、『境界線上の庭にあるものを壊してほしい』と強く迫るようになって。さらには、これまでほとんどご近所付き合いをしていた形跡もない近隣住民にまで、『あの家が境界を越えている』と吹聴して回ったんです」
◆高齢の母一人では対応できず…
実家の母親も高齢のため強く言い返せず、「また来た」「しつこく言われる」という連絡が川本さんのもとへ届くたびに、「何とも言えない不安」を感じたと話す。
川本さん自身は離婚しており、一人娘だ。
「実家を守れるのは自分しかいないと思いましたが、私が前に出たところで、『おばはんが何を言うてるんや』と軽くあしらわれるだけではないかと」
そんな思いが川本さんの頭をよぎった。土地トラブルのような場面では、「中年男性には中年男性が必要」という厳しい現実を痛感したという。
◆測量を検討し始めた矢先、隣家が突然謝罪
川本さんは母親に、「土地の境界トラブルは珍しくないから、測量士に依頼したり、市役所に相談したほうがいい」と伝えた。母親もようやく前向きに検討し始め、川本さん自身も複数の業者を調べ始めていた。
するとそのタイミングで、突然母親から「隣が謝ってきた」という連絡が届いた。
隣家の旦那も独自に調べて、実際に境界を越えていたのは自分たちの方であり、しかも過去に川本さんの祖母が譲歩していたという経緯まで理解したようだ。
隣家の親族がその経緯を旦那に伝えたことで、それまで強気だった態度が一変。「このまま正式に測量されれば、自分たちが不利になる」と悟ったのだろう。急に低姿勢になり、謝罪してきたという。結局、裁判にはならずに決着した。
◆「長年普通に付き合ってきた相手が、ここまで変わるのか」
川本さんが今回の経験を振り返って最もつらかったと語るのは、
「長年普通に付き合ってきた相手が、土地の問題でここまで変わるのか、ということです」
赤ちゃんの泣き声を「かわいいね」と笑顔で言ってくれた奥さんと、強硬に土地の境界線を主張し続けた旦那が、同じ家の人間だとは思えなかったという。
「代替わりや相続をきっかけに、昔は曖昧に済んでいた問題が突然噴き出すことがあるというのを、身をもって感じました」
古い住宅街に暮らす人、親の実家を遠方から管理している人、境界線に関する書類を一度も確認したことがない人--そういった状況に心当たりがあるならば、「問題が起きてから動く」では遅いかもしれない。
＜構成／藤山ムツキ＞
【藤山ムツキ】
編集者・ライター・旅行作家。取材や執筆、原稿整理、コンビニへの買い出しから芸能人のゴーストライターまで、メディアまわりの超“何でも屋”です。著書に『海外アングラ旅行』『実録！いかがわしい経験をしまくってみました』『10ドルの夜景』など。執筆協力に『旅の賢人たちがつくった海外旅行最強ナビ』シリーズほか多数。X（旧Twitter）：@gold_gogogo