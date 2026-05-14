西野未姫が5月13日、自身のInstagramを更新。5月8日に第2子を無事に出産したことを報告した。

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西野は、「5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です」と、家族4人となった山本家の写真を添えて報告。

今年1月に夫でお笑い芸人の山本圭一との間に第2子を妊娠したことを明かし、これまで自身のYouTubeなどで妊娠生活の様子を随時報告してきた西野。「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！本当にありがとうございました！！2人のママになれてとても幸せです」と感謝を綴った。投稿された写真には、誕生したばかりの赤ちゃんを抱いた山本圭一と24年10月に誕生した長女のにこりちゃんを膝の上に乗せた西野の笑顔の4ショット、長女と長男を抱えた西野という2枚の写真を公開。

最後に「4人家族になった山本家をこれからも温かく見守って頂けたら嬉しいです」とファンや関係者にメッセージを送った。

また夫の山本圭一も自身のInstagramに「第二子誕生よーーー！みなさん引き続きよろしくねー山本ファミリーが増えたのよ」と喜びの報告とともに、4人となった家族写真、出産直後の病室のベッドで赤ちゃんを抱きかかえる西野の姿や夫婦での笑顔の2ショット、にこりちゃんと赤ちゃんとの初のご対面シーンなどを投稿し、二児のパパとなった喜びの瞬間を共有した。

コメント欄にはお笑い芸人のコットン きょんから「妹よ！おめでとう！！！」というコメントが寄せられている他、「4人のお写真見て泣けてきました」「こっちまで嬉しい」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）