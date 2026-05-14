“運命の5.15”W杯メンバーに現役Jリーガーは食い込めるか？ 当確は１人、候補者残り６人は…【日本代表】
いよいよ明日、５月15日に北中米ワールドカップを戦う日本代表メンバーが発表される。欧州組がおそらく大半を占めるなか、現役Jリーガーは何人食い込めるのか。
候補者は以下の７人だろう。GK早川友基（鹿島アントラーズ）、GK大迫敬介（サンフレッチェ広島）、DF長友佑都、MF佐藤龍之介（ともにFC東京）、MF相馬勇紀、DF望月ヘンリー海輝、GK谷晃生（いずれもFC町田ゼルビア）の中で、当確はひとりだけだ。昨季から安定した活躍を披露し、25年JリーグMVPに輝いた早川は間違いなく選ばれる。
近年の代表招集歴なら大迫も有力候補だが、今年のJ１百年構想リーグで広島が不安定なのは懸念材料。選外になる可能性がゼロとは言い切れない。仮に選外となれば、”PKストッパー”として評価上昇中の谷がサプライズで滑り込む可能性はある。
昨年10月の代表活動を最後に呼ばれていない長友は文字通り“当落線上”。３月14日の水戸ホーリーホック戦で右足肉離れの大怪我を負った長友は５月10日の東京ヴェルディ戦で先発復帰したものの、万全なコンディションとは言えないからだ。
フィールドプレーヤーで最も期待できるのは佐藤だろう。森保一監督視察の東京ダービーで１アシストを決めるなど好調で、鈴木唯人や三笘薫の負傷もあり“シャドーの即戦力”になり得る。
一方で、町田の相馬と望月は最近のリーグ戦でメンバー外が続く。実戦をこなせていない現状を考えれば、W杯行きの切符を掴むのは厳しいと見るのが妥当か。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
候補者は以下の７人だろう。GK早川友基（鹿島アントラーズ）、GK大迫敬介（サンフレッチェ広島）、DF長友佑都、MF佐藤龍之介（ともにFC東京）、MF相馬勇紀、DF望月ヘンリー海輝、GK谷晃生（いずれもFC町田ゼルビア）の中で、当確はひとりだけだ。昨季から安定した活躍を披露し、25年JリーグMVPに輝いた早川は間違いなく選ばれる。
昨年10月の代表活動を最後に呼ばれていない長友は文字通り“当落線上”。３月14日の水戸ホーリーホック戦で右足肉離れの大怪我を負った長友は５月10日の東京ヴェルディ戦で先発復帰したものの、万全なコンディションとは言えないからだ。
フィールドプレーヤーで最も期待できるのは佐藤だろう。森保一監督視察の東京ダービーで１アシストを決めるなど好調で、鈴木唯人や三笘薫の負傷もあり“シャドーの即戦力”になり得る。
一方で、町田の相馬と望月は最近のリーグ戦でメンバー外が続く。実戦をこなせていない現状を考えれば、W杯行きの切符を掴むのは厳しいと見るのが妥当か。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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