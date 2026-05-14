「自分にすごく響いている」U-17日本代表の副将、藤本祥輝の心得は“田中碧の考え方”にあり。仲間のために戦う男が見据えるのはアジアの頂点【現地発】

「自分にすごく響いている」U-17日本代表の副将、藤本祥輝の心得は“田中碧の考え方”にあり。仲間のために戦う男が見据えるのはアジアの頂点【現地発】