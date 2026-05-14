「彼に肉薄する存在はどこにもいない」大谷翔平、サイ・ヤング賞&MVPの“最有力候補” 米記者が断言「本当に信じがたい数字だ」
大谷の投打での活躍を米記者が称えた(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間5月13日、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板し、7回105球を投げて、4安打無失点8奪三振の内容で今季3勝目を挙げた。
大谷は初回に二死から四球と安打で二死一、三塁と走者を背負ったが、ブライス・エルドリッジを空振り三振に仕留め、無失点に抑えた。
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3回にサンティアゴ・エスピナル、ムーキー・ベッツの連続アーチによる援護点が入ると、4回に大谷は圧巻の投球を見せる。ジャイアンツの4、5、6番から連続三振を奪い『MLB公式サイト』はXで「ショウヘイ・オオタニ、際どいコースを突く投球で3者三振！」と綴った。
ドジャース専門メディア『Dodgers On SI』のノア・カムラス記者は自身のXで、大谷のここまでの二刀流としての成績を紹介。「投手として： 44イニング、自責点4、50奪三振 / 11四球、防御率0.82」、「打者として： 7本塁打、17打点、5盗塁、OPS.797」と伝えた。
その上で「これは本当に信じがたい数字だ。彼はサイ・ヤング賞の最有力候補であり、同時にMVPの最有力候補でもある。現時点で、彼に肉薄する存在はどこにもいない」と断言した。
打者としては前日の同戦で53打席ぶりの本塁打となる7号ソロを放った大谷。投手としては圧巻の防御率「0.82」で両リーグトップの数字を叩き出している。現状は投手としてのパフォーマンスが高くなっているが、打撃でも復調気配を漂わせている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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