「この子と共に頑張ります」人気女子ゴルファーの“2ショット”に「めちゃくちゃお似合いでカッコイイ」

女子ゴルフの青木瀬令奈が高級車との2ショットを公開した(C)Getty Images

女子ゴルフの青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新し、高級車との“2ショット”を公開し、反響を呼んでいる。

青木は、約2000万円の白いRANGE ROVER PHEVと一緒にネイビーのジャケットと白いパンツを組み合わせた装いで、笑みを浮かべる写真を添えると「今週は福岡！Sky RKBレディスクラシックです」と報告。

【写真】「カッコイイ〜」青木瀬令奈と高級車の“2ショット”をチェック

さらに「実はレンジローバーのPHEVは初めてで加速の仕方や足回りの感覚の違いがこれはこれでまた違っていいなあ、と 個性を感じながら 楽しく走らせていただいております」と綴ると、「今週はこの子と共に頑張ります」と意気込みを語った。

人気女子ゴルファーによるこの投稿に「カッコイイ〜」「カッコ良すぎます 車も青木さんも〜」「青木プロも車も輝いています」「容姿もカッコいい 車脇に立ってる姿も似合ってます」「めちゃくちゃお似合いでカッコイイ」と、ファンから続々とコメントが寄せられた。

Sky RKBレディスクラシックは、5月15〜17日に福岡雷山ゴルフ倶楽部で行われる。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]