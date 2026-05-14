ニッポン放送、W杯日本代表メンバー発表会見を生中継 『中川家 ザ・ラジオショー』内で
ニッポン放送は、15日午後2時から行われる「FIFAワールドカップ2026」北中米大会に臨むサッカー日本代表のメンバー発表会見を『中川家 ザ・ラジオショー』（毎週金曜 後1：00）内で生中継することを決定した。
【写真】激闘を繰り広げる日本代表
日本時間の6月12日に開幕する今大会は、史上初となるアメリカ、カナダ、メキシコの3ヶ国共同開催で行われ、過去最多の48ヶ国が参加する。
8大会連続8回目の出場となる日本代表は、12のグループに分かれる「グループステージ」において、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同じ「グループF」に入る。過去最高の「ベスト16」突破へ、世界を相手に戦う26人に選ばれるのは誰なのか。森保一監督が出席しメンバーを発表する会見の模様を届ける。
【写真】激闘を繰り広げる日本代表
日本時間の6月12日に開幕する今大会は、史上初となるアメリカ、カナダ、メキシコの3ヶ国共同開催で行われ、過去最多の48ヶ国が参加する。
8大会連続8回目の出場となる日本代表は、12のグループに分かれる「グループステージ」において、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同じ「グループF」に入る。過去最高の「ベスト16」突破へ、世界を相手に戦う26人に選ばれるのは誰なのか。森保一監督が出席しメンバーを発表する会見の模様を届ける。